Шендерович уверен, что Пугачева должна стать президентом РФ

Виктор Шендерович, являющийся иностранным агентом, заявил, что Алла Пугачева может стать будущим российским лидером.

Писатель назвал артистку символом свободы РФ, о чем сообщает Телеграм-канал «Абзац».

По его словам, знаменитость - олицетворение мира и единения миллионов россиян, как когда-то были Владимир Высоцкий и Михаил Жванецкий.

Также Шендерович провел параллели между 74-летней певицей и экс-кандидатом в президенты РБ Светланой Тихановской.