Доктор больницы Шифа в Газе заявил о гибели младенцев из-за отсутствия воды и света

16:48 2023-11-14
Доктор больницы Шифа в Газе заявил о гибели младенцев из-за отсутствия воды и света

Чтобы сохранить жизнь недоношенным новорожденным детям в неонатальном отделении, их заворачивают в фольгу.

Крупнейшая больница Шифа в городе Газа окружена войсками. Как утверждает Израиль, ХАМАС использует ее в качестве прикрытия, оборудовав под зданием огромный командный центр.

Но представители больницы это отрицают. По словам медиков, клиника используется только для лечения больных гражданских лиц, включая новорожденных детей, сообщает Yahoo.com.

Хирург из Шифы Ахмед Эль-Мохаллалати заявил агентству Reuters, что условия внутри ужасающие:

Мы находимся в полной блокаде. Это полностью гражданский район. Кто-то должен остановить это.

Он добавил также, что израильские войска разбомбили колодцы с водой и кислородный насос.

Они разбомбили все в больнице, - сказал доктор.

Мы едва выживаем. Мы говорим всем, что больница больше не является безопасным местом для лечения пациентов. 

Тысячи людей покинули больницу в минувшие выходные, когда израильские войска начали ее окружать, но сотни там еще остаются.

По словам представителя министерства здравоохранения Газы, внутри по меньшей мере 650 пациентов. Он также добавил, что 32 человека, в том числе трое новорожденных, умерли в больнице за последние три дня.

Директор Шифа доктор Мухаммад Абу Салмия, сообщил CNN, что они принимают отчаянные меры, чтобы сохранить жизнь недоношенным детям в неонатальном отделении больницы:

Мы заворачиваем их в фольгу и ставим рядом с ними горячую воду, чтобы согреть.

Больница и без того находилась в ужасных условиях на фоне ответных бомбардировок Израиля и блокады Газы после нападения ХАМАСА 7 октября. Но условия быстро ухудшились в последние дни, когда туда вошли израильские войска.

Ситуация в больнице катастрофическая, - признал Абу Салмия.

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