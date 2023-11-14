Экс-депутат Худяков уверен, что Пугачевой и Галкину надо бежать с Кипра

Роман Худяков не сомневается, что Максиму Галкину и Алле Пугачевой надо бежать с Кипра, так как там может начаться межнациональный и межконфессиональный конфликт.
Худяков отметил, что Кристина Орбакайте обосновалась в Майами с мужем и дочерью.
В Штатах обосновался и внук Пугачевой Никита Пресняков с женой Аленой Красновой.
Политик убежден, что Алла Борисовна со своим семейством очень скоро присоединится к родственникам.
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