Экс-депутат Худяков уверен, что Пугачевой и Галкину надо бежать с Кипра

Роман Худяков не сомневается, что Максиму Галкину и Алле Пугачевой надо бежать с Кипра, так как там может начаться межнациональный и межконфессиональный конфликт.

Худяков отметил, что Кристина Орбакайте обосновалась в Майами с мужем и дочерью.

В Штатах обосновался и внук Пугачевой Никита Пресняков с женой Аленой Красновой.

Политик убежден, что Алла Борисовна со своим семейством очень скоро присоединится к родственникам.