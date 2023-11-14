Почему не cтоит отказываться от смешанных посадок на маленьком садовом участке

16:52 2023-11-14
Почему не cтоит отказываться от смешанных посадок на маленьком садовом участке

Не у всех дачников есть просторный участок, где можно развернуться по полной высаживая все, что душе угодно. Большинство вынуждено ютиться на шести сотках: выручают смешанные посадки.

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Заядлому огороднику и садоводу не хочется себя ограничивать в своем увлечении: нужен и садик, и огород полноценный. Все это можно себе позволить даже на скромной территории, если с умом все организовать.

Это только кажется на первый взгляд, что выращивание огородных культур вперемешку создает какой-то хаос. На деле такой подход оказывается очень эффективным и позволяет решить сразу много задач.

Например, высаживать овощи надо с учетом сроков из созревания - одни раньше, другие позже, и все на одной грядке. Сначала собираем один урожай, потом на освободившуюся площадь сеем другие культуры. Экономить надо каждый сантиметр.

Экономия при смешанных посадках касается и средств борьбы с вредителями. Одни растения могут защищать другие от паразитов, не нужно тратиться на специальные препараты. Лук отпугивает слизней, посадите рядом с ним капусту - и вредители к ней не подойдут.

Опять-таки лук растет прямо вверх, перья у него тонкие, тени не дают, значит он не будет лишать света соседние растения, это надо учитывать. Лук мы соберем в середине лета, в это время капуста как раз начнет завязывать кочаны, ей понадобится освободившееся место.

Хорошими соседями будут укроп, морковь, свекла, спаржевая фасоль. Эти растения дают урожай в разные сроки и проблем друг другу на одной грядке не создают.

Томаты и огурцы - плохая пара. Оба овоща могут стать источником многих заболеваний, каждому нужны специальные условия для роста - своя почва, особый уровень влажности.

При этом высаживают в грунт огурцы и помидоры довольно поздно, в это время грядки стоят пустые. Туда имеет смысл посадить ранние холодостойкие растения - петрушку, лук, салат, редис, укроп, разную другую зелень. До высаживания помидоров и огурцов успеете собрать урожай с более ранних посадок.

Некоторые огородники поступают так: выращивают отдельные овощи в горшках, расставляя их по огороду, где только есть удобное место. Так можно поступить с перцами или баклажанами. Они очень требовательные в начальной фазе роста. Можно подержать их дома на подоконнике или в теплице. Потом поставить на улицу в подходящее время и в подходящие места.

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