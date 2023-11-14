Китайские ученые сумели вырастить в лунном грунте табак

Учитывая темпы полетов в сторону Луны, ученые пришли к выводу, что скоро придется релокировать туда людей. А чем их кормить?

Оказывается, лунный грунт можно приспособить для огородов. Это доказали агрономы и биотехники Китайского сельскохозяйственного университета. Они установили, что в искусственном лунном реголите реально увеличить количество нужных растениям фосфатов, сообщает Вокруг света.

Для этого нужно всего лишь добавить туда несколько бактерий. В частности, они добавили в образцы вулканического материала три типа бактерий, проверили их на кислотность. И таким образом узнали: пригодна ли эта почва для выращивания растений?

Они добавили в горшки с аналогом реголита флуоресцирующую псевдомонаду, капустную палочку, силикатную бактерию.

Культивировав бактерии, эксперты протестировали образцы почвы. И оказалось, что уровень pH в ней снизился, в итоге нерастворимые фосфатсодержащие минералы растворились и высвободился фосфор, который стал доступен для растений.

Агрономы посадили в этот грунт табак. И у растений получились корни более крепкие, а стебли более длинные, чем те, что выросли на необработанных образцах. Не исключено, что на таком грунте можно вырастить томаты или огурцы.