Руководитель ФПБК Бородин требует от Генпрократуры проверки блогера Руки-Базуки

Соответствующее обращение лидером Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным направлено в Генеральную прокуратуру России.

Бородин обращает внимание на видео Руки-Базуки, опубликованным на стриминговом сервисе Twitch.

В кадре фигурирует Кирилл Терешин (настоящее имя блогера) и две целующиеся девушки.

Также руководитель ФПБК обратил внимание, что во время одного из своих эфиров блогер обсуждал тему употребления запрещенных веществ, признавшись в организации вывода средств за рубеж.