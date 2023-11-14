Руководитель ФПБК Бородин требует от Генпрократуры проверки блогера Руки-Базуки

Соответствующее обращение лидером Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным направлено в Генеральную прокуратуру России.
Бородин обращает внимание на видео Руки-Базуки, опубликованным на стриминговом сервисе Twitch.
В кадре фигурирует Кирилл Терешин (настоящее имя блогера) и две целующиеся девушки.
Также руководитель ФПБК обратил внимание, что во время одного из своих эфиров блогер обсуждал тему употребления запрещенных веществ, признавшись в организации вывода средств за рубеж.
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