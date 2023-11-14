Знаменитости, которые предпочитают стареть красиво

К примеру, известные на весь мир актрисы Джулия Робертс и Кейт Блатшетт ни разу в жизни не прибегали к услугам пластических хирургов.
Принцип красоты этих селебритис - естественность.
54-летняя Бланшетт говорит о своей позиции открыто, демонстрируя безупречный внешний вид.
Эмма Томпсон - еще одна звезда мирового уровня, не желающая делать пластику. Актриса не намерена менять лицо и тело ради навязанных стандартов красоты.
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