Ученые предупредили о последствиях частого использования наушников

Частое использование наушников может стать причиной увеличения количества бактерий в ушных проходах.

Это чревато риском инфекционных заболеваний, сообщает Газета.ру со ссылкой на исследования ученых индийского Университета Манипула и американского Медицинского научно-исследовательского института ВМФ в Бетесде.

Как показали исследования, из-за наушников в ушах растут популяции разных штаммов стафилококка и типичных кожных бактерий.

По их данным, после ношения наушников в течение часа на вкладышах наушников число бактерий возрастает 11-кратно. Исследование проводили на стерильных вкладышах наушников, которые используют авиакомпаниями в самолетах.

По данным исследований, если часто извлекать наушники из ушей, кожа может травмироваться. Через ссадины бактерии способны проникнуть в организм и спровоцировать инфекционное воспаление.