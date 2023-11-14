Экс-мужу Яны Рудковской за покушение на мошенничество дали 6 лет колонии

21:45 2023-11-14
Экс-мужу Яны Рудковской за покушение на мошенничество дали 6 лет колонии

Бизнесмен Виктор Батурин при оглашении приговора во время суда держался спокойно и даже улыбался.

Виктора Батурина арестовали в июле 2021-го года. Его сестра Елена Батурина заявила, что брат предоставил фальшивое приложение к мировому соглашению об урегулировании спора в суде Инсбрука по делу акций «Интеко» на 500 миллионов рублей, сообщает Космополитен.

Дело Батурина вел центральный аппарат СК РФ. В ходе прений сторон обвинение запросило для экс-мужа Рудковской 7 с половиной лет лишения свободы. 

На заседании Симоновского суда Москвы бизнесмен выглядел спокойным, даже шутил и улыбался. По словам Батурина, он чувствовал себя на четыре с плюсом.

Я совершил ужасный поступок: подарил сестре состояние, — с иронией отметил он.

В итоге дважды судимого бизнесмена, бывшего вице-президента компании «Интеко» суд приговорил за покушение на мошенничество к 6-ти годам колонии общего режима. Он также должен выплатить штраф в 500 тысяч рублей. 

По словам Батурина, он принципиально не хочет подавать прошение с просьбой об условно-досрочном освобождении, потому что «свобода не может быть условной», пишет Telegram-канал SHOT. Адвокат Игорь Шабанов уточнил, что его подопечный не признает свою вину.

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