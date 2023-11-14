Елену Летучую и ее супруга жестко раскритиковали за американскую визу

22:05 2023-11-14
Елену Летучую и ее супруга жестко раскритиковали за американскую визу

Телеведущая в ответ уточнила, что они не собираются покидать Россию, просто любят путешествовать.

54-летнюю Елену Летучую зрители помнят по программе «Ревизорро» на телеканале «Пятница». Звезда в последние годы мало появляется на экранах, но в СМИ ее имя время от времени всплывает, сообщает Рrozvezd.info.

Недавно подписчики обрушили на кумира волну хейта за американскую визу, которую она с мужем, бизнесменом Юрием Анашенковым, получила на три года.

Нас переполняют эмоции! – похвасталась в соцсетях Елена.

Хотим поделиться новостью: нам на 3 года одобрили визы США! Очень переживали, что из-за непростой ситуации лучше не подаваться.

Не знали, куда лучше всего лететь, где проходить интервью. 

Подписчики после этого буквально забросали Летучую гневными комментариями:

Больные люди! Это счастье? Ну, ну.

Давай до свидания, проверьте там пыль в гостиницах. Бедные люди, жаль вас. Патриоты, блин.

Летучая в ответ "для особо умных" уточнила, что из России они с мужем уезжать не собираются, просто любят путешествовать.

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