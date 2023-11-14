В вечной мерзлоте Сибири пробудились доисторические вирусы

Смертоносный вирус, скрывающийся в вечной мерзлоте Земли, может вырваться на свободу из-за изменения климата, сообщает Вокруг света.

Ученые выделили пока 6 замороженных патогенов, которые, как они считают, представляют человечеству наибольшую угрозу. Самому младшему из патогенов 27 тысяч лет, самому старшему - 48,5 тысячи.

По мнению вирусологов, «предупреждающие выстрелы» древних вирусов уже звучали. К примеру, в 2016 году - когда в Сибири волна жары активировала смертельные споры сибирской язвы, убивших тысячи животных.

Вечной мерзлотой, уточняют эксперты, покрыта четверть северного полушария планеты, однако обширные территории сегодня быстро тают. Уже сейчас на Земле на 1,2 градуса теплее, нежели в доиндустриальные времена.

Ожидается, что к 2030-х в Арктике лето может стать вообще безледным.