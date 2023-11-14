В вечной мерзлоте Сибири пробудились доисторические вирусы

22:41 2023-11-14
В вечной мерзлоте Сибири пробудились доисторические вирусы

Самому младшему из патогенов 27 тысяч лет, самому старшему 48,5 тысячи. Защиты от них современная медицина пока не имеет.

Смертоносный вирус, скрывающийся в вечной мерзлоте Земли, может вырваться на свободу из-за изменения климата, сообщает Вокруг света.

Ученые выделили пока 6 замороженных патогенов, которые, как они считают, представляют человечеству наибольшую угрозу. Самому младшему из патогенов 27 тысяч лет, самому старшему - 48,5 тысячи. 

По мнению вирусологов, «предупреждающие выстрелы» древних вирусов уже звучали. К примеру, в 2016 году - когда в Сибири волна жары активировала смертельные споры сибирской язвы, убивших тысячи животных.

Вечной мерзлотой, уточняют эксперты, покрыта четверть северного полушария планеты, однако обширные территории сегодня быстро тают. Уже сейчас на Земле на 1,2 градуса теплее, нежели в доиндустриальные времена.

Ожидается, что к 2030-х в Арктике лето может стать вообще безледным.

Храмова Оксана
00:09

Храмова Оксана

Эксперт по садоводству объяснил, когда лучше сажать плодовые деревья - осенью или весной

Эксперт по садоводству объяснил, когда лучше сажать плодовые деревья - осенью или весной

Мнения на этот счет у дачников разделяются. Кто-то предпочитает проводить посадочные работы весной, другим нравится осенний вариант. Эксперты приводят веские аргументы в пользу осенних посадок.
Храмова Оксана
23:32

Храмова Оксана

На что обратить внимание при покупке саженца: что говорят эксперты

На что обратить внимание при покупке саженца: что говорят эксперты

Качественный посадочный материал - залог богатого урожая в будущем. Чтобы не выбрасывать деньги на ветер, подойдите к выбору саженцев серьезно и ответственно.
Светлана Игнатьева
23:12

Светлана Игнатьева

Эксперты назвали важные утренние привычки долгожителей

Эксперты назвали важные утренние привычки долгожителей

Многие из них предпочитают сытный и полезный завтрак, а также ставят себе четкие цели.
Храмова Оксана
23:08

Храмова Оксана

Ноябрьские работы в саду и огороде: что можно успеть сделать до зимы

Ноябрьские работы в саду и огороде: что можно успеть сделать до зимы

До устойчивых заморозков еще есть время, чтобы сделать что-то полезное на дачном участке. Например, это подходящий период для посадки некоторых культур или обрезки плодовых деревьев.
Светлана Игнатьева
22:58

Светлана Игнатьева

На аукционе в Петербурге продадут красный пиджак Владимира Жириновского

На аукционе в Петербурге продадут красный пиджак Владимира Жириновского

Стартовая цена этого лота равна 200 тысячам российских рублей. К нему прилагается сопроводительное письмо на бланке Госдумы РФ.
Светлана Игнатьева
22:50

Светлана Игнатьева

Американка получила осложнение от гриппа и потеряла все конечности

Американка получила осложнение от гриппа и потеряла все конечности

У пациентки быстро развилась бактериальная пневмония, это вызвало отказ почек и легкого. Вскоре врачи выяснили, что у Фокс септический шок.
article_image 21:59

Александр Семчев в эфире программы «На самом деле» признался в том, что увёл девушку у собственного сына Кирилла

На протяжении многих лет он не поддерживал с ним отношения, а потом пригласил наследника пожить у себя.

article_image 21:56

Махмуд Эсамбаев, артист балета никогда не снимал на людях свою папаху

в ответ на многочисленные шутки коллег говорил: чеченские мужчины даже ложась спать не обнажают голову. Даже на фотографии в паспорте Махмуд Эсамбаев был в папахе.

article_image 21:54

Сын известного композитора Исаака Дунаевского Максим давно известен своей весьма насыщенной личной жизнью

Он был официально женат семь раз, с последней женой, хоровиком-дирижером Мариной Рождественской он прожил в браке 20 лет.