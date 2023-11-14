Американка получила осложнение от гриппа и потеряла все конечности

Директор средней школы в штате Огайо, 42-летняя Кристин Фокс в марте 2020-го года заболела гриппом, сообщает Лента.ру со ссылкой на Fox News. Она обратилась в больницу, ей назначили противовирусное лекарство и отпустили домой.

Но на второй день состояние Кристин резко ухудшилось. Ее подруга, имеющая медобразование, измерила давление, а также уровень кислорода в крови - оба показателя были критически низкими.

Фокс срочно доставили в клинику.

Через полчаса меня подключили к аппарату ИВЛ. Сказали, что, скорее всего, я не выживу, - вспоминает женщина.

У пациентки быстро развилась бактериальная пневмония, это вызвало отказ почек и легкого. Вскоре врачи выяснили, что у Фокс септический шок.

Пациентку ввели в состояние искусственной комы. Для того, чтобы остановить распространение инфекции, медики вынуждены были ампутировать пациентке ноги ниже коленей и руки ниже локтей.