Ноябрьские работы в саду и огороде: что можно успеть сделать до зимы

В ноябре можно посадить луковичные растения, подходит эта пора и для высадки свеклы, петрушки, укропа, моркови.

Обрезаем грушу, яблоню, вишню, сливу, можно сделать санитарную обрезку абрикоса и персика. Молодые деревца лучше не трогать, подождать до весны.

Взрослые деревья очищаем от сухих веток, больных и загущающих крону. Листья уже при этом должны опасть. В ноябре хорошо обрезать кусты - малину, смородину, а также розы.

Понемногу можно начинать укрывать розы и виноград, но уже ближе к заморозкам. Гортензию крупнолистную закрывают раньше, до минусовых температур.

Можно подкормить растения, если почва еще не промерзла. Для этого распределите удобрения по верхнему слою земли, слегка заделайте вглубь.

С яблонь снимаем мумифицированные плоды, убираем все, что упало под дерево, счищаем омертвевшую кору.

Осенью можно побелить стволы до прихода заморозков. Делаем это в сухой день, желательно, чтобы такая же погода сохранялась следующие 2-3 дня.

Удаляем оставшуюся старую ботву с грядок, опавшие листья, ветки на земле.

Все поливочные шланги уносим в тепло, чтобы не лопнули от мороза.

Если погода мягкая и стоят плюсовые температуры, проводим влагозарядковый полив. Однако в идеале его делать в октябре.