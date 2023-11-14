Эксперты назвали важные утренние привычки долгожителей

Эксперты утверждают, что некоторые простые утренние привычки способны добавить несколько лет жизни, сообщает Рамблер. Во всяком случае, большинство долгожителей следуют им. О чем идет речь?
О том, что утро лучше начинать с питательного завтрака - например, овсянки, К ней можно добавить миндаль, кленовый сироп, корицу.
Они также советуют чаще общаться с близкими. А еще - пить кофе.
Как выяснилось, итальянцы, среди которых много долгожителей, утро начинают с чашки слегка подслащённого кофе без сливок.
Еще один полезный совет - ставить цели на день. По статистике, такие люди обычно живут дольше, нежели те, кто этого не делает.
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