Эксперты назвали важные утренние привычки долгожителей

Эксперты утверждают, что некоторые простые утренние привычки способны добавить несколько лет жизни, сообщает Рамблер. Во всяком случае, большинство долгожителей следуют им. О чем идет речь?

О том, что утро лучше начинать с питательного завтрака - например, овсянки, К ней можно добавить миндаль, кленовый сироп, корицу.

Они также советуют чаще общаться с близкими. А еще - пить кофе.

Как выяснилось, итальянцы, среди которых много долгожителей, утро начинают с чашки слегка подслащённого кофе без сливок.

Еще один полезный совет - ставить цели на день. По статистике, такие люди обычно живут дольше, нежели те, кто этого не делает.