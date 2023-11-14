На что обратить внимание при покупке саженца: что говорят эксперты

Обязательно берем саженцы только с закрытой корневой системой.
На сортовом саженце должна быть прививка.
Выглядит она как утолщение на месте срастания сортового черенка или почки с подвоем. Будет заметен наплыв коры в этом участке.
Изучаем корневую систему: там должны быть как мелкие, так и крупные отростки здорового вида без признаков повреждений вредителем.
Если перед вами саженец с гладким стволом без утолщений, значит, он не привит. Урожай будет плохим.
Понять, что саженец несортовой можно по наличию боковых ответвлений с колючками и шипов.
Кора должна быть без повреждений, язв, наростов, без признаков присутствия насекомых.
Лучший выбор - это зимостойкие районированные сорта маленького возврата.
Если это взрослый саженец, который выкопали с прежнего места, на нем может быть много ран, различных повреждений.
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