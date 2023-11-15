Эксперт по садоводству объяснил, когда лучше сажать плодовые деревья - осенью или весной

Осенью на ярмарках, рынках, в садоводческих центрах и специализированных торговых точках представлен большой выбор саженцев.

Можно найти деревца с открытой корневой системой, которые сразу готовы к высадке в сад.

Они успеют прижиться и весной начнут активно развиваться. За такими саженцами потом будет минимальный уход.

Весенние посадки более чахлые, нуждаются в постоянной заботе, частых поливах, подкормках, они чаще болеют и поражаются вредителями.

Растения, высаженные по осени, крепче и выносливее, обладают хорошим иммунитетом.

Осенние саженцы продаются не все, часть остается невостребованной. Их отправляют назад в питомник и хранят до весны в прикопе.

Когда зимой случается оттепель, растения нередко выпускают почки. Еще следует опасаться грызунов, которые выгрызают почки.

Весной вы будете покупать с виду здоровый саженец с открытой корневой системой, однако почки на нем уже нежизнеспособные.

Посадите такое деревце после зимы - и можете листиков не дождаться вовсе. Возможно появятся редкие, мелкие и чахлые.

Саженец не успеет пройти цикл подготовки к зиме и погибнет в морозы.