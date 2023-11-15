Опытный садовод рассказал, как лечить дерево, если оно заболело осенью

Иногда в осенний период можно выявить в саду на некоторых деревьях одну из разновидностей пятнистости.

Необходимы мероприятия, которые могут исправить ситуацию. Выбор стоит между препаратами системного и контактного действия.

Осенью, когда температура понижается, растения входят в естественную фазу покоя. Системный препарат тут не поможет.

Сокодвижение почти остановилось, препарат попросту не проникнет во все ткани дерева.

Контактные препараты можно применять, они оказывают местное действие.

Смысл будет, если хотя бы несколько часов после обработки не начнется дождь, что осенью бывает весьма часто.

Есть еще одна группа средств для лечения пятнистостей в саду. Речь идет о системно-контактных веществах.

Обработка намного облегчит состояние дерева. Однако полного излечения не будет.

В более поздний период, по мнению эксперта, нужно провести повторную искореняющую обработку, она поможет убить еще одну значительную часть патогенов. После этого дерево легче перенесет холода и не погибнет зимой.