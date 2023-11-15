Надо ли вносить микоризу, высаживая плодовые деревья в саду

Если вы получили при покупке вместо обещанного плодородного грунта выработанный и скудный из теплицы, там не будет никакой ценной микрофлоры.

Иногда дачники и сами добывают какой-то сомнительный пласт земли, который привезен из мест с плохой экологией.

Там тоже не будет никаких микоризных грибов и полезных почвенных микроорганизмов.

В этих случаях без дополнительного внесения биопрепаратов на основе микоризных грибов не обойтись.

Добавляем их сразу же при осенней посадке саженцев. Можно даже при низких температурах.

Осенью симбиоз с корневой системой не случится, зато весной дело пойдет быстрее.

Успеть посадить плодовые культуры надо до прихода холодов, то есть за 2 недели до стабильных морозов.

Саженцы должны успеть освоиться в земле и прижиться.

случаи, что осенние сажены при теплой мягкой зиме начинают расти и активно развиваться.