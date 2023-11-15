Опытный садовод рассказал, как обертывать деревья к зиме

К чему приводят ожоги: происходит перегрев стволовой части, кора лопается и появляются морозобоины.

Дерево начинает болеть, конечно, хорошего урожая не будет.

Один из старых проверенных способов защиты - побелка деревьев. Делают это как раз в ноябре, мера довольно эффективная.

Можно попробовать и другие методы.

Бинтование - мера, которая вызывает много споров.

Кто-то считает, что под бинтами накапливается сырость, дерево преет, формируется среда для развития грибковых болезней.

Однако метод имеет право на существование и показывает неплохие результаты. Важно делать все по правилам, без ошибок.

В качестве "перевязочного" материала берем старый белый спанбонд. Подойдут старые простыни белого цвета.

Обматываем стволы внахлест, делая два слоя. Бинтование поможет и в борьбе с вредителями-грызунами (зайцы, мыши).

Однако от болезней бинтование не убережет, в этом смысле побелка предпочтительнее.

Солнечные ожоги, морозобоины, нападки животных предупредить "перевязкой" деревьев вполне можно.