Иосиф Кобзон и Джон Траволта, интересный факт о том, что их связывало

Звезды оказались большими поклонниками антиквариата — на этом они и сошлись.
Дружба была крепкой и долгой: только представьте, в 2015-м, не точно но ходят слухи, Траволта помогал Кобзону незаконно пересечь границу с США.
Звезды оказались большими поклонниками антиквариата — на этом они и сошлись.
Дружба была крепкой и долгой: только представьте, в 2015-м, не точно но ходят слухи, Траволта помогал Кобзону незаконно пересечь границу с США.
Одной из причин гниения картофеля является парша. При сборе клубней огородники редко обращают внимание на ее первые признаки.
Первым из возможных запретов, которые могли быть включены в договор был запрет на принуждение к занятию проституцию — ne serva prostituatur.
Очень пышный бюст, зализанные длинные волосы, крупные бедра.
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