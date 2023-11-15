Девушек много лет назад сблизило общее увлечение — мода.
Ульяна Сергеенко и Леди Гага: Знакомство и дружба на фоне моды и работы
09:30 2023-11-15
Российский дизайнер Ульяна Сергеенко одевает многих звезд Голливуда, но ее любимая “модель” и по совместительству подруга — это Леди Гага.
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Эпатажный стиль Бьянки Цензори
Очень пышный бюст, зализанные длинные волосы, крупные бедра.
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