Самый дорогой Ferrari продан на аукционе за $52 млн

Несмотря на установление рекорда, цена продажи оказалась ниже ожидаемой. Перед торгами в RM Sotheby's ожидали, что стоимость машины достигнет примерно $60 миллионов.

Этот автомобиль был создан для гоночной команды Ferrari и участвовал в знаменитых соревнованиях, таких как «1000 км Нюрбургринга» и «24 часа Ле-Мана».

Его двигатель V12 мощностью 400 лошадиных сил был затем заменен на V12 объемом 3.0 литра и мощностью 310 лошадиных сил.