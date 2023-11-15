Опытный садовод рассказал, как хранить черенки до весны, чтобы не сохли и не плесневели

09:46 2023-11-15
Опытный садовод рассказал, как хранить черенки до весны, чтобы не сохли и не плесневели

Сохранение черенков в хорошем состоянии - частая проблема садоводов. Избежать появления плесени помогает использование мха-сфагнума.

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Держать заготовки черенков в этой субстанции - отличная идея.

Мох-сфагнум - стерильный субстрат и природный антисептик, кроме того, он хорошо сохраняет влагу.

Черенки нужно укладывать в живой зеленый мох.

Хранить их будем долго, до самой весны, поэтому хорошенько упаковываем образцы в чуть увлажненный мох.

Делаем прорезь в пластиковой бутылке, погружаем внутрь обернуты в мох черенок, заклеиваем надрез скотчем.

Теперь помещаем такую конструкцию в холодильник до весны. Можно прикопать бутылку в тепличке, глубоко не нужно.

Покрываем "захоронение" листом пенопласта.

При таком варианте хранения черенковый материал за зиму не только долежит до весны в отличном состоянии, но и может пустить корешки.

Придет март - и вам останется лишь пересадить готовые черенки в емкости с землей.

Осенью получится качественный материал для посадки.

Кстати, заготовки черенков можно делать как из побегов растений, так и из их корневой части.

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