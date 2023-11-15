Леблан в первый раз прокомментировал кончину Перри

Публикацию относительно кончины Мэтью Перри Мэтт Леблан разместил в своих социальных сетях.
Актер написал: "Мэтью. С тяжелым сердцем я говорю прощай. Время, которое мы провели вместе, честно говоря, одно из любимых моментов в моей жизни. Было честью разделить с тобой сцену и называть тебя своим другом."
Артист пообещал, что будет улыбаться, вспоминания о Перри, и никогда о нем не забудет.
«Расправь крылья и лети, брат, ты, наконец, свободен», — добавил Леблан.
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