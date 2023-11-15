Хорошие черенки можно получить не только из побегов, но и из корней

Черенкование корневой части - способ малораспространенный, но вполне себя оправдывающий.
Нарезаем корешки молодого кустика или деревца, сохраняем их во мху, используя герметичную емкость.
К зиме имеем уже проснувшиеся почки на корневых отростках.
В марте дожидаемся удлинения светового дня и высаживаем заготовленные корни в рыхлый плодородный грунт.
Для каждого корешка понадобится отдельный горшок. В это время набухшие почки уже трогаются в рост.
Корни покрываем землей так, чтобы почка была над поверхностью. Держим горшок на свету.
Когда на улице будет стойкая теплая погода с плюсовыми температурами, саженцы выносим в сад.
Осенью они будут готовы к пересадке на постоянное место.
Не все растения дают много молодой поросли, а вот при корневом размножении мы получаем сразу большое количество посадочного материала.
Отделяются части корешков до поздней осени. При этом кусты не нужно выкапывать полностью.
Надо лишь открыть часть корня и обрезать нужное число черенков.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__