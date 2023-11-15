Хорошие черенки можно получить не только из побегов, но и из корней

Черенкование корневой части - способ малораспространенный, но вполне себя оправдывающий.

Нарезаем корешки молодого кустика или деревца, сохраняем их во мху, используя герметичную емкость.

К зиме имеем уже проснувшиеся почки на корневых отростках.

В марте дожидаемся удлинения светового дня и высаживаем заготовленные корни в рыхлый плодородный грунт.

Для каждого корешка понадобится отдельный горшок. В это время набухшие почки уже трогаются в рост.

Корни покрываем землей так, чтобы почка была над поверхностью. Держим горшок на свету.

Когда на улице будет стойкая теплая погода с плюсовыми температурами, саженцы выносим в сад.

Осенью они будут готовы к пересадке на постоянное место.

Не все растения дают много молодой поросли, а вот при корневом размножении мы получаем сразу большое количество посадочного материала.

Отделяются части корешков до поздней осени. При этом кусты не нужно выкапывать полностью.

Надо лишь открыть часть корня и обрезать нужное число черенков.