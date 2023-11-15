Андреа Пьяццола приговорен к 3 годам тюрьмы за хищение 10 000 000 EUR у Джины Лоллобриджиды

Андреа Пьяццола при жизни Джины Лоллобриджиды прикарманил в сговоре с сообщниками, по словам юристов, в районе 10 000 000 у.е..
Суд приговорил итальянца к 3 годам тюрьмы за мошенничество и обязал выплатить родственникам покойной актрисы компенсацию.
Интересно, что как только селебрити скончалась, Пьяцолла покинул ее особняк.
Он заверил, что был не в курсе того, что звезда мирового экрана оставила ему 1/2 всего своего имущества.
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