Андреа Пьяццола приговорен к 3 годам тюрьмы за хищение 10 000 000 EUR у Джины Лоллобриджиды

Андреа Пьяццола при жизни Джины Лоллобриджиды прикарманил в сговоре с сообщниками, по словам юристов, в районе 10 000 000 у.е..

Суд приговорил итальянца к 3 годам тюрьмы за мошенничество и обязал выплатить родственникам покойной актрисы компенсацию.

Интересно, что как только селебрити скончалась, Пьяцолла покинул ее особняк.

Он заверил, что был не в курсе того, что звезда мирового экрана оставила ему 1/2 всего своего имущества.