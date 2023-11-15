Антимонопольное ведомство Германии возбудило против Coca-Cola дело о злоупотреблениях

Федеральное антимонопольное ведомство Германии заявило, что в связи с возможной антиконкурентной схемой предоставления скидок было возбуждено дело о злоупотреблениях в отношении Coca-Cola Europacific Partners GmbH.

Есть основания полагать, что, изменив свои условия в отношении немецкой розничной торговли продуктами питания (в частности, введя скидки), Coca-Cola может помешать другим компаниям в их конкурентных возможностях, - сказал глава ведомства Андреас Мундт. Теперь мы рассмотрим это подробнее.

Вице-президент компании Андреа Векверт это отрицает:

Мы убеждены, что проверенная бизнес-модель Coca-Cola Europacific Partners в Германии соответствует законодательству со сбалансированной концепцией ценообразования и условий. Это основано на справедливом принципе эффективности и взаимности.

Тем не менее, антимонопольное ведомство хочет проверить, имеет ли Coca-Cola доминирующее положение на рынке безалкогольных напитков и подчиняется ли она особым требованиям законодательства.

Кроме того, предстоит выяснить, соответствуют ли условия, требуемые Coca-Cola в отношении немецкой розничной торговли продуктами питания, необходимым требованиям.

При этом будет рассмотрен вопрос и о том, могли ли компании, занимающиеся розничной торговлей продуктами питания, ненадлежащим образом принуждены снимать, размещать на полках магазинов и рекламировать весь ассортимент продукции Coca-Cola.

Coca-Cola Europacific Partners от имени компании Coca-Cola осуществляет розлив и дистрибуцию всех марок напитков компании в Германии. Ассортимент продукции включает, среди прочего, бренды Fanta, Sprite и Mezzo Mix.