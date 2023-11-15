Лепс спел композицию Гребенщикова, выступающего против спецоперации

Известно, что песня «Стаканы» - ключевая в альбоме группы «Аквариум» «Беспечный русский бродяга» 2006 года.

Борис Гребенщиков сообщал, что написал композицию под вдохновением от кельтской музыки.

Музыкант заверял, что в треке нет пропаганды пьянства, а "стаканы" - "гимн свободы совести".

Позднее многие коллеги Гребенщикова выпустили свои каверы на песню, а один из самых известных ее вариантов появился в репертуаре Григория Лепса.