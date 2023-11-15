Невестка Максимовой пытается отобрать столичную квартиру пожилой актрисы

Внучка Раисы Максимовой сообщила, что женщина была одной из первых, кто посетил актрису в больнице.
Невестка актрисы жаловалась на проблемы с жильем, намекая на жилплощадь знаменитости на Тверской улице российской столицы.
Внучка Максимовой убеждена, что жена младшего наследника артистки пытается втереться в доверие пожилой звезды.
Известно, что плохо Раисе Викторовне стало 8 ноября, когда скорая забрала ее в больницу.
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