Самоназванный брат МакSим потребовал отмены ее концерта в Москве, угрожая взорвать зал

Известно, что 14 ноября 32-летний житель Питера набрал номер «Депо Три вокзала» на Новорязанской улице, потребовав отменить выступление МакSим, которое должно пройти 17 ноября, или произойдет взрыв.

Территория здания была осмотрена на наличие самодельных взрывных устройств.

Руководству площадки дано указание усилить охрану объекта.

Мужчина, угрожавший взрывом, разместил в соцсетях публикацию, где назвал себя братом МакSим.