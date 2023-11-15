Бизнесмен Ковалев заявил, что намерен купить замок Пугачевой в деревне Грязь

Андрей Ковалев в курсе, что Максим Галкин вложил в строительство замка в деревне Грязь в районе 1 000 000 000 российских рублей и хочет выручить за недвижимость такую же цену.

Ковалев же готов приобрести особняк, но по значительно более демократичной цене.

Риелтор уверен, что Галкину удастся расстаться со своим имуществом, только сделав большую скидку.

Знакомый Аллы Пугачевой считает, что стоимость замка должна равняться 400 000 000 рублей не более.