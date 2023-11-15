Люди, доживающие до 100 лет, соблюдают особые привычки утром

Начинать день необходимо с питательного завтрака. Для этого приема пищи подойдет овсянка с миндалем, корицей, кленовым сиропом.

Долгожители уделяют много времени общению с близкими.

Никойцы, икарийцы и сардинцы, которые отличаются высокой продолжительностью жизни, пьют утром немного подслащённый кофе без добавления молока и сливок.

Научно доказано, что потребление бодрящего напитка поднимает настроение на весь день, уменьшает воспаление, помогает при депрессии, так как содержит антидепрессанты.

Исследования показывают, что пожилые люди, ставящие перед собой чёткие цели, как правило, живут дольше тех, кто пренебрегает этими рекомендациями.