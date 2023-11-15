Тарасов заявил, что не заставлял Бузову варить ему борщ, когда они были женаты

Ольга Бузова заявила в интервью Надежде Стрелец, что вынуждена была готовить еду в браке с Дмитрием Тарасовым, пренебрегая сном.

Тарасов заявил, что 80 % всех приемов пищи у него с Ольгой было в ресторанах.

По заверениям футболиста, пару раз просил супругу, теперь уже бывшую, приготовить домашней еды, что считает нормальной практикой.

Бузова также рассказала, что Дмитрий ставил ей рамки по возвращению домой. Если сказал, что жена должна быть дома в 23:00, так и должно быть.

В противном случае Тарасов переставал разговаривать с возлюбленной.