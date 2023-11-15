Агутин заявил, что не открывал ночной клуб «На сиреневой луне»

Телеграм-канал Mash сообщал, что Леонид Агутин зарегистрировал товарный знак «На сиреневой луне», под которым будет открыт и ночной клуб.

В качестве деятельности компании указаны выступления, продажа напитков и продуктов питания. У артиста - 33 % акций структуры, такая же часть у Михаила Евграфова и Сергея Мельникова.

Агутин решил пролить свет на ситуацию. Исполнитель уверяет, что ему позвонил Мельников с предложением поставить уникальный мюзикл, в рамках которого прозвучали бы все хиты музыканта. Леониду понравилась эта идея.

Именно с этой целью и зарегистрирована компания.