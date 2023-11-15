В Германии хотят открыть церковь для отпевания животных

По данным ассоциации похоронных бюро животных, первый в Германии крематорий для животных был открыт в Мюнхене в 1997 году. Сегодня их уже 25 - во всех частях федеральной территории.

А теперь откроется и первая церковь, где будут отпевать животных. Дата открытия назначена на 2 декабря. Уже подано более 500 заявок на отпевание домашних любимцев.

Жительница Германии Эллен Вайнманн и ее близкий друг Флориан Дюстервальд купили церковь, где раньше располагалась община евангелистов. Пара ранее работала в похоронном бюро для животных и с тех пор сотрудничает с крематорием для животных в Швебиш-Халле.

По словам Вайнманн, она похоронила сотни животных:

Там были все - хомяка до лошади. Даже болтливый попугай.

В будущей церкви для животных, уточнила немка, владельцы домашних животных могли бы сделать церемонию полностью индивидуальной: