Из-за столкновений армии и повстанцев жители Мьянмы бегут в Индию

14:45 2023-11-15
Из-за столкновений армии и повстанцев жители Мьянмы бегут в Индию

В индийскую провинцию Мизорам в поисках убежища прибыло уже около 5 тысяч жителей Мьянмы.

Тысячи граждан из штата Чин в Мьянме бежали в Индию после активации боевых действий между военными Мьянмы и партизанами Сил обороны Чина. 

В провинцию Мизорам в поисках убежища прибыло уже около 5 тысяч человек. Один беженец погиб, 20 граждан Мьянмы были госпитализированы.

Вооруженные силы Мьянмы, возглавляемые генералом Мин Аунг Хлайнгом, сталкиваются с самой серьезной проблемой со стороны альянса вооруженных этнических группировок.

В прошлом месяце альянс этнических повстанческих сил объединил усилия, чтобы коллективно начать наступление под названием "Операция 1027" на границе с Китаем в штате Шан. С тех пор повстанцы захватили окружную столицу Кавлин в регионе Сагаинг и более 100 военных аванпостов.

Столкновения сторон вызвали опасения массовой миграции населения. В ООН заявили, что почти 50 000 мирных жителей были перемещены на севере Мьянмы за две недели с начала наступления между двумя фронтами.

В минувшие выходные боевые действия распространились на западные штаты Чин и Ракхайн. По словам вице-председателя Национального фронта Чина Суи Кхара, повстанцы перейдут к укреплению своего контроля вдоль границы с Индией.

Повстанцы в воскресенье взяли на себя ответственность за сбитый военный самолет над штатом Кайя на востоке Мьянмы, недалеко от границы с Таиландом. Силы вооруженного сопротивления также заблокировали две стратегически важные дороги, ведущие к Китаю.

По словам местных жителей, в ответ армия вывела танки на улицы после введения комендантского часа в Ситтве.

Жители Ратхедаунга в штате Ракхайн сообщили, что ночью этот район подвергся артиллерийскому обстрелу. Люди начали покидать город. 

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