Синди Кроуфорд показала свою взрослую дочь, которая очень похожа на мать

Красавицы мать и дочь позировали фотографам на красной дорожке.
Издание Daily Mail сообщает, что наследница знаменитости - ее копия.
Кайя Гербер (так зовут дочь супермодели) надела бюстгальтер с прозрачным топом и высоким воротником, заправив его в короткую юбку-гармошку.
Девушка подчеркнула свои длинные стройные ноги полупрозрачными колготками и туфлями на высоких каблуках.
Синди Кроуфорд выбрала для выхода в свет длинное платье. Звезда подиума дополнила образ клатчем.
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