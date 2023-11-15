Синди Кроуфорд показала свою взрослую дочь, которая очень похожа на мать

Кайя Гербер (так зовут дочь супермодели) надела бюстгальтер с прозрачным топом и высоким воротником, заправив его в короткую юбку-гармошку.

Девушка подчеркнула свои длинные стройные ноги полупрозрачными колготками и туфлями на высоких каблуках.

Синди Кроуфорд выбрала для выхода в свет длинное платье. Звезда подиума дополнила образ клатчем.