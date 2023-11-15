Синди Кроуфорд показала свою взрослую дочь, которая очень похожа на мать

14:45 2023-11-15
Синди Кроуфорд показала свою взрослую дочь, которая очень похожа на мать

57-летняя супермодель Синди Кроуфорд 14 ноября посетила в компании 22-летней дочери Кайи Гербер выставку-вечеринку Planet Omega, проводимую в Нью-Йорке.

Красавицы мать и дочь позировали фотографам на красной дорожке.

Издание Daily Mail сообщает, что наследница знаменитости - ее копия.

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Кайя Гербер (так зовут дочь супермодели) надела бюстгальтер с прозрачным топом и высоким воротником, заправив его в короткую юбку-гармошку.

Девушка подчеркнула свои длинные стройные ноги полупрозрачными колготками и туфлями на высоких каблуках.

Синди Кроуфорд выбрала для выхода в свет длинное платье. Звезда подиума дополнила образ клатчем.

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