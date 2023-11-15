Какую тайну Маяковского скрывал бант на рубашке поэта

Семья Маяковского после смерти его отца жила очень бедно. За лучшей долей родные поэта переехали из Кутаисской губернии в Москву.

Сестра Ольга вспоминала: в какой-то момент у будущего поэта была только одна рубашка. Мама ее вечером стирала, а утром гладила. А однажды Владимир принёс матери ткань необычного жёлтого цвета, чтобы она пошила ему кофту.

В этом наряде Маяковский впервые выступил перед публикой. По его словам, в черной блузе его бы не запомнили, а вот в желтой не забудут. Так и случилось.

Потом на смену жёлтой кофте пришли розовый смокинг, красный жилет, цилиндр и другие яркие предметы гардероба. Но в бедной юности настоящим спасением был галстук.

Были две блузы гнуснейшего вида. Украшаться галстуком - испытанный способ. Взял кусок жёлтой ленты у сестры. Обвязался. Фурор. Значит, самое заметное в человеке — галстук. Увеличишь галстук, увеличится и фурор, - вспоминал Маяковский.

Разнообразные банты, так любимые поэтом, выполняли ещё одну задачу: они закрывали на изношенной одежде потёртости.