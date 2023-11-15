Лысенков признался, что презирал блогеров на проекте Танцы со звездами

Дмитрий Лысенков отметил, что «презирал» блогеров, а те отвечали ему тем же.
Актер пояснил, что участвовал в проекте исключительно ради денег.
Звезда экрана рассказал, что сначала его звали в сезон "Танцев со звездами", где участвовали Александр Молочников и Дарья Мороз, но он ответил отказом.
В период карантина ситуация изменилась. Вся работа стояла, а танцевальный проект снимался. По этой причине Лысенков стал его участником.
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