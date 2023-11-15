Пэрис Хилтон поделилась свежим снимком с сыном Фениксом

Совместный снимок с сыном Пэрис Хилтон подписала: «Милашка нарасхват. Я так его люблю! Мое сердце переполнено».
Известно, что о появлении на свет первенца селебрити объявила 25 января текущего года.
Хилтон и не думала скрывать, что ребенка ей выносила суррогатная мать.
Родители назвали мальчика Фениксом Бэрроном. Пэрис хотела, чтобы первое имя ребенка ассоциировалось с городом, выбрав столицу Аризоны (Финикс).
Второе имя малышу досталось от прадедушки Бэррона Хилтона, хозяина сети отелей Hilton.
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