Пэрис Хилтон поделилась свежим снимком с сыном Фениксом

Совместный снимок с сыном Пэрис Хилтон подписала: «Милашка нарасхват. Я так его люблю! Мое сердце переполнено».

Известно, что о появлении на свет первенца селебрити объявила 25 января текущего года.

Хилтон и не думала скрывать, что ребенка ей выносила суррогатная мать.

Родители назвали мальчика Фениксом Бэрроном. Пэрис хотела, чтобы первое имя ребенка ассоциировалось с городом, выбрав столицу Аризоны (Финикс).

Второе имя малышу досталось от прадедушки Бэррона Хилтона, хозяина сети отелей Hilton.