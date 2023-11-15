Боня накинулась на хейтеров, обругавших ее лицо после пластики

Аккаунт Виктории Бони в запрещенной в России социальной сети пестрит негативными комментариями относительно новой внешности знаменитости. Есть, конечно, и те, кто поддержал блогершу.

Ведущая с ответом на хейт ждать не стала, разместив в Сети гневное обращение тем, кто осмелился раскритиковать ее внешний вид.

Боня не стала скрывать, что открыть лицо решилась не сразу, так как период восстановления еще не окончен.

Она назвала пышащих злобой пользователей людьми, которые никогда не "выдавят гной из сердца".