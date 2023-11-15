Астронавтка потеряла в открытом космосе сумку, и та стала спутником Земли

Астронавтка НАСА Жасмин Могбели 2 ноября 2023-го года вместе с Лорал О'Хара вышли в открытый космос с МКС, чтобы заменить на одной из солнечных батарей станции поворотный подшипниковый узел.

Могбели при этом выронила сумку с инструментами. Диспетчеры ее заметили в записи внешней камеры. ЦУП позже рассчитал траекторию, и установил: вероятность столкновения сумки и МКС невелика.

Сейчас инвентарь вращается вокруг Земли. Сумка оказалось очень яркой, наблюдающие за ночным небом даже могут разглядеть ее в бинокль.

По предварительным подсчетам, сумка Жасмин будет летать по орбите вплоть до марта 2024 года, опускаясь ниже - пока она не сгорит в атмосфере на высоте примерно 113 километров.