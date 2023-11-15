Ученые установили, что на погоду влияет микропластик в облаках

16:26 2023-11-15
Ученые установили, что на погоду влияет микропластик в облаках

В результате экспериментов выяснилось, что частицы микропластика стимулируют образование облаков.

Ученые Шаньдунского университета в Китае установили, что частицы микропластика, которые витают в воздухе, могут влиять на погоду, сообщает Газета.ру.

Исследователи собрали из облаков на вершине горы Тайшань в 28 образцов жидкости. И анализ показал, что наиболее низкие и плотные облака содержат больше микропластика.

В облаках его частицы под действием света и влаги приобретали более шероховатую поверхность.

В итоге на них было больше ртути, свинца и кислорода. По мнению ученых, шероховатость могла повлиять на уплотнение облаков.

Это значит, что частицы микропластика стимулируют образование облаков и меняют погоду. Но, чтобы это доказать, потребуется больше исследований.

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