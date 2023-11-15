Моргерштерн оказался в черном списке ОАЭ из-за статуса иностранного агента РФ

Телеграм-канал Mash информирует, что власти ОАЭ внесли российского рэпера Алишера Валеева (Моргенштерна) в список персон нон грата из-за статуса иноагента в РФ и нарушения законов зарубежного государства.

Примечательно, что через сутки после интервью Моргерштерна Ксении Собчак было отменено его выступление в клубе Billionaire в Дубае.

О том, что мероприятие не состоится, объявлено было за несколько часов до его начала.

Причины этого не озвучиваются, но предполагается, что произошло это из-за того, что певец обходит местные законы и запреты.