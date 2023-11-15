Популярного российского комика Оганисяна опять не пустили в Грузию

Стендап-комика Гарика Оганисяна опять не пропустили в Грузию, где у него должен был состояться концерт. Артист сам рассказала об этом в соцсетях:

Меня опять в Грузию не пустили. Вероятно, я даже с армянским паспортом угроза нацбезопасности целой страны.

По словам Оганесяна, он планировал выступить в Тбилиси в клубе Bukhari. Гарик извинился перед своими зрителями, которые приобрели билеты и хотели попасть на концерт. Артист заявил, что билеты можно будет сдать.

Комика ранее не пустили в Грузию летом 2022 года. Причины этого решения не назывались.