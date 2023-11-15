Башкирская модель признана самой красивой девушкой в Азии

17:57 2023-11-15
Башкирская модель признана самой красивой девушкой в Азии

22-летняя Илюза Исяндавлетова завоевала Гран-при на конкурсе в Индии и получила корону победительницы.

22-летняя модель из Башкирии Илюза Исяндавлетова признана самой красивой девушкой в Азии. Красавица завоевала Гран-при на конкурсе в Индии и получила корону победительницы, сообщает Российская газета.

Первой вице-мисс Азии признана девушка из Непала, второй - участница из ОАЭ, а третьей - из Таиланда.

Не могу поверить в это! Спасибо всем, кто меня поддерживал.

Всем индийский поцелуй, - написала в соцсетях Илюза.

Башкирская красавица - родом из маленького города Сибай. Она - землячка родителей всемирно известной Ирины Шейк.

Илюза отучилась в Башкирском педуниверситете, а сейчас работает в модельном агенстве. Девушка ранее завоевывала титулы "Мисс Уфа - 2020", "Мисс Республика - 2021", "Miss Continental Russia - 2021", "1-я вице-мисс Азия - Сибирь - 2021" и другие. 

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