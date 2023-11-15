Лолита объяснила, зачем общается с покойными предками

Лолита Милявская в рамках интервью на Ютуб-шоу «Алла Шишкина/Без воды» сообщила, что чувствует присутствие потусторонних сил в своем доме.

Исполнительница не стала скрывать, что верит в бессмертие человеческой души.

Знаменитость отметила, что у нее стоят снимки родственников 1903 года, которых в жизни ей видеть не приходилось. На фото позируют пра-прабабушка артистки и ее два сына.

В определенный момент Милявская осознала, что, возвращаясь с гастролей чувствует, что ее ждут. Звезда сцены поделилась что ощущает какое-то движение у себя дома.