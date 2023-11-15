Михайлов сообщил, как зиговали жители Львова

18:12 2023-11-15
Михайлов сообщил, как зиговали жители Львова

Актер Александр Михайлов был свидетелем национализма в Украине в СССР и после его развала.

Александр Михайлов стал гостем шоу "Эмпатия Манучи" Вячеслава Манучарова, в ходе которого рассказал, как был на съемках картины "Отряд особого назначения" в конце 80-ых годов прошлого века на территории Львова.

Михайлову досталась роль разведчика Николая Кузнецова.

Для одной из сцен ему пришлось надеть форму нацистов, в ответ местные стали его приветствовать и зиговать, приговаривая: "Форма - как у моего деда".

После во время застолья в ресторане к кинодеятелям подошёл мужчина, потребовав от них прекратить разговаривать на русском языке, проявив сильную агрессию.

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