Михайлов сообщил, как зиговали жители Львова

Александр Михайлов стал гостем шоу "Эмпатия Манучи" Вячеслава Манучарова, в ходе которого рассказал, как был на съемках картины "Отряд особого назначения" в конце 80-ых годов прошлого века на территории Львова.
Михайлову досталась роль разведчика Николая Кузнецова.
Для одной из сцен ему пришлось надеть форму нацистов, в ответ местные стали его приветствовать и зиговать, приговаривая: "Форма - как у моего деда".
После во время застолья в ресторане к кинодеятелям подошёл мужчина, потребовав от них прекратить разговаривать на русском языке, проявив сильную агрессию.
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