В Instagram заблокировали аккаунты сыновей Кадырова

Соцсеть Instagram, которая запрещена в РФ, заблокировала аккаунты сыновей лидера Чечни Рамзана Кадырова, сообщает Лента.ру со ссылкой на министра по национальной политике, внешним связям, печати республики Ахмета Дудаева.

Блокировке накануне подверглись в нашей республике ведущие аккаунты на разных интернет-плаформах, — сообщил Дудаев.

По словам чиновника, речь идет о блокировке в Instagram аккаунтов как самого Кадырова, так и его сыновей Ахмата, Эли, Адама, Хамзата.

Дудаев также заявил, что YouTube заблокировал 3 канала чеченской гостелерадиокомпании «Грозный».