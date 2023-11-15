В Instagram заблокировали аккаунты сыновей Кадырова

Соцсеть Instagram, которая запрещена в РФ, заблокировала аккаунты сыновей лидера Чечни Рамзана Кадырова, сообщает Лента.ру со ссылкой на министра по национальной политике, внешним связям, печати республики Ахмета Дудаева.
Блокировке накануне подверглись в нашей республике ведущие аккаунты на разных интернет-плаформах, — сообщил Дудаев.
По словам чиновника, речь идет о блокировке в Instagram аккаунтов как самого Кадырова, так и его сыновей Ахмата, Эли, Адама, Хамзата.
Дудаев также заявил, что YouTube заблокировал 3 канала чеченской гостелерадиокомпании «Грозный».
Очевидно, маленькая Чеченская Республика у заокеанских надзирателей "свободы слова" вызывает такой страх, что они рьяно пытаются заглушить в информационном поле голос правды, — прокомментировал произошедшее политик.