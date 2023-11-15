В Китае появился самый быстрый в мире интернет: до 150 фильмов в секунду

18:37 2023-11-15
В Китае появился самый быстрый в мире интернет: до 150 фильмов в секунду

Скорость новой сети в три раза превосходит показатели самого главного конкурента - Соединенные Штаты. Ресурс позволяет отправлять до 150 фильмов в секунду.

Slide 1

В КНР запустили первый в мире интернет-сервис нового поколения. Его скорости в 10 раз превышают показатели всех самых известных мировых аналогов.

Магистральный ресурс формирует основной маршрут передачи данных между городами и способен пересылать данные со скоростью 1,2 в секунду (1200 гигабит). Сеть соединяет север Пекина, Ухань в центре Китая и Гуанчжоу на юге китайской провинции Гуандун.

Линия объединяет свыше 3000 км оптоволоконных кабелей. Активация произведена летом этого года, официально сеть запущена с середины ноября. До этого ресурс проходил тестирование, проверку на надежность и степень эффективности.

Такой скачок вперед в области интернет-ресурсов случился при тесном сотрудничестве компаний China Mobile, Huawei Technologies и Cernet Corporation, а также Университета Цинхуа.

До этого эксперты делали прогнозы о появлении сверхскоростных сетей, которые будут разгоняться примерно до 1 терабита в секунду, на 2025 год. Однако все произошло гораздо раньше.

Как известно, почти все основные интернет-сети в мире демонстрируют намного меньшую скорость передачи данных - лишь до 100 гигабит в секунду.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
18:40

Светлана Игнатьева

В Исландии проснулся вулкан Фаградальсфьядль, спавший 6 тысяч лет

В Исландии проснулся вулкан Фаградальсфьядль, спавший 6 тысяч лет

Страна замерла в ожидании его извержения. Землетрясения уже встряхнули портовый город Гриндавик, жители которого эвакуированы.
Светлана Игнатьева
18:34

Светлана Игнатьева

В Instagram заблокировали аккаунты сыновей Кадырова

В Instagram заблокировали аккаунты сыновей Кадырова

Кроме того, 3 канала чеченской гостелерадиокомпании «Грозный» заблокировал YouTube.
Наталья Гончарова
18:12

Наталья Гончарова

Михайлов сообщил, как зиговали жители Львова

Михайлов сообщил, как зиговали жители Львова

Актер Александр Михайлов был свидетелем национализма в Украине в СССР и после его развала.
Наталья Гончарова
18:03

Наталья Гончарова

Лолита объяснила, зачем общается с покойными предками

Лолита объяснила, зачем общается с покойными предками

Лолита Милявская заявила, что у нее в квартире обитают духи покойных родственников, которые приходят к ней на помощь в трудные моменты.
Светлана Игнатьева
17:57

Светлана Игнатьева

Башкирская модель признана самой красивой девушкой в Азии

Башкирская модель признана самой красивой девушкой в Азии

22-летняя Илюза Исяндавлетова завоевала Гран-при на конкурсе в Индии и получила корону победительницы.
Светлана Игнатьева
17:48

Светлана Игнатьева

Популярного российского комика Оганисяна опять не пустили в Грузию

Популярного российского комика Оганисяна опять не пустили в Грузию

У артиста был запланирован концерт в Тбилиси в клубе Bukhari, он гарантировал зрителям возврат денег за билеты.
article_image 19:20

Однажды человек выиграл скачки после своей смерти

Этот мрачный забавный факт определенно выводит “дух победы” на другой уровень.

article_image 19:14

Бангкок - самый посещаемый город в мире

С 22,78 миллионами международных посетителей, Бангкок четвертый год подряд назван самым посещаемым городом в мире, опередив Париж, Лондон, Дубай и Сингапур.

article_image 19:09

Игрушка из пружины

В 1943 году инженер-механик ВМС США Ричард Джеймс занимался разработкой пружинной подвески для корабельных приборов.